Monde Malgré ses nombreux diplômes et son expérience, Christophe ne retrouve toujours pas d’emploi. Le problème ? Son âge de 53 ans. Il a décidé de témoigner des discriminations subies à cause de son âge.

Parmi les facteurs de discrimination à l’emploi, l’âge demeure l’un des plus importants. En effet, il serait même la première forme de discrimination à l’embauche. Selon une enquête menée en France par l’Unedic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce), un candidat de 48-50 ans reçoit trois fois moins de réponses positives qu’un salarié âgé de 28-30 ans. La discrimination à l’égard des salariés de 48-50 ans se vérifie quels que soient les types d’emplois.

Le taux de réponses positives est d’autant plus faible que la qualification est élevée. Un ouvrier de 48-50 ans a deux fois moins de chances d’avoir une réponse positive qu’un candidat de 30 ans, et un cadre sept fois moins. Pour les employés et les professions intermédiaires, la discrimination en raison de l’âge se situe à des niveaux considérables (4 à 5 fois moins de réponses positives). Afin d’étayer ces résultats, nous avons interrogé un demandeur d’emploi de 53 ans, qui, suite à un licenciement économique consécutif à une restructuration, a dû quitter l’entreprise dans laquelle il exerçait la fonction de chief marketing officer.

