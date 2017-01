En effet, David Pujadas leur a relayé cette question posée par un téléspectateur de France Télévisions. "Vous avez vocation à devenir chef d'Etat et représenter la France dans le monde. Elle est simple cette question. Do you speak English?".

Si Hamon a très vaguement répondu "Yes" (sans vraiment pouvoir en dire plus...), Manuel Valls a reconnu des lacunes: "My English is very bad, but I speak well in Spanish" (Mon anglais est très mauvais mais je parle bien l'espagnol). L'ex-Premier ministre de François Hollande a d'ailleurs fait une faute dans sa phrase en anglais puisque le "in" était de trop.

Bref, les deux candidats doivent encore se perfectionner dans la langue de Shakespeare.