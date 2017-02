Donald Trump n’a pas traîné. Moins de 24 heures après le désistement d’Andrew Puzder pour le poste de secrétaire au Travail, le président des États-Unis a trouvé une nouvelle perle rare pour occuper ce poste, à savoir Alexander Accosta, fils d’immigrés cubains.

Seule personne d’origine latino membre du cabinet du président Trump, il est le président d’une banque située en Floride de même que le doyen de la Faculté de droit de l’université internationale de Floride.

"C’est une star, une personne fabuleuse", a assuré le président dans un tweet avant que le Sénat ne valide la nomination.

Cela n’en fait pas moins désordre dans une administration qui passe tout au plus le cap de son premier mois ce vendredi.

Donald Trump connaît déjà quelques soucis, loin de bénéficier de la moindre période de grâce.

Il est vrai qu’il y a de quoi s’interroger. Son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, a dû démissionner en début de semaine en raison de ses conversations avec l’ambassadeur russe durant la période de transition. Il y a encore les révélations sur les contacts répétés entre les proches de Donald Trump et le renseignement russe lors de la campagne électorale, alors que le candidat républicain était déjà considéré comme proche de Moscou et que la Russie est plus que soupçonnée d’avoir tenté de couler la candidature de la démocrate Hillary Clinton.

Quant à Andrew Puzder, c’était vraiment un drôle de coco qui a préféré jeter l’éponge avant une confirmation qui risquait bien de tourner au fiasco.

Plusieurs sénateurs républicains avaient clairement indiqué qu’ils voteraient contre sa nomination.

Où était le problème ? Andrew Puzder avait dû admettre avoir employé à son domicile une personne sans-papiers et avoir dû pour cela payer des arriérés d’impôts.

Pour une administration qui fustige l’immigration illégale, cela faisait encore plus désordre.

Ce patron de la chaîne de restauration rapide CKE va du coup reprendre son ancien job.

Il est connu pour son hostilité à toute forme d’intervention de l’État sur le marché du travail, notamment au relèvement du salaire minimum. Il avait aussi été épinglé pour des campagnes sexistes.