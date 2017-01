Nul ne s’y attendait vraiment, et pourtant c’est bien Donald Trump qui deviendra ce vendredi président des États-Unis, alors qu’Hillary Clinton, la grande battue du 8 novembre, assistera en tant qu’invitée à cette cérémonie.

Deux mois et demi après son élection, le 45e président des États-Unis continue à faire polémique, n’ayant pas réussi ou plutôt voulu profiter de ces longues semaines de transition pour endosser ses habits de président.

Au contraire même. Le naturel est apparemment revenu au galop, poussant Donald Trump à adopter un langage agressif voire méprisant à l’égard de ses adversaires, alors qu’il est censé gouverner pour tous les Américains, comme il s’y était engagé dans son premier discours de président élu.

Ses bonnes résolutions n’ont guère duré. Lorsque l’actrice Meryl Streep le critique, sans le citer, lors de la cérémonie des Golden Globes, il ne peut s’empêcher d’adresser un tweet vengeur dont il a le secret. "Meryl Streep, l’une des actrices les plus surcôtées d’Hollywood. C’est un larbin d’Hillary qui est largement perdante".

De même, le ton est peu présidentiel lorsqu’il évoque le possible dossier compromettant se trouvant entre les mains de la Russie. "Les agences de renseignement n’auraient jamais dû permettre cette fausse information de ‘fuiter’. Un dernier coup porté contre moi. Vit-on dans l’Allemagne nazie ?" Les responsables allemands ont apprécié…

C’est dire si Donald Trump est encore aujourd’hui la caricature du candidat républicain, dont les excès verbaux à répétition ne l’ont pas empêché d’emporter la course à la Maison-Blanche.

Le successeur de Barack Obama peine toutefois à rassembler derrière lui, au-delà des irréductibles qui ne lui accorderont jamais leur confiance, quoi qu’il fasse.

Donald Trump est d’ailleurs le président entrant en fonction le plus impopulaire des dernières décennies, avec une cote de 44 %. Même George W. Bush était plus populaire après sa victoire étriquée face à Al Gore lors de la présidentielle de 2000. Le dernier président républicain avait atteint ce niveau bas après 4 années et demie à la tête des États-Unis. Barack Obama était lui soutenu par deux Américains sur trois lorsqu’il a investi le Bureau ovale en janvier 2009.

Comme à son habitude, Donald Trump n’y est pas allé par quatre chemins. "Les mêmes gens qui faisaient les sondages bidons pour les élections, et ont eu tout faux, font maintenant des sondages de popularité. Ils sont truqués, comme avant", a-t-il lancé sur Twitter.

Avec le recul , les sondages n’étaient pas si loin du résultat que cela. Certes, ils ont eu tout faux en prédisant qu’Hillary Clinton serait élue à la Maison-Blanche.

Toutefois, comme les sondages l’avaient laissé entendre, Hillary Clinton a bien devancé Donald Trump, récoltant 48 % des voix contre 46 % pour le candidat républicain. La victoire dans quelques États clés lui a permis de briser le rêve de toute une vie de l’ex-First Lady.

Si les Américains ne l’apprécient guère, ils sont toutefois 61 % à lui faire confiance pour doper l’économie et créer des emplois. Donald Trump s’est d’ailleurs engagé à être "le plus grand créateur d’emplois que Dieu ait jamais créé". Les dernières semaines lui ont jusqu’à présent donné raison : il a réussi à convaincre plusieurs entreprises américaines de ne pas délocaliser. D’autres ont aussi annoncé plusieurs milliers de créations d’emplois. C’es toujours ça de pris.