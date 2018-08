Le président américain Donald Trump a affirmé à des personnalités évangélistes que les démocrates allaient procéder "vite et de manière violente" à des changements si les républicains perdaient le contrôle du Congrès lors des élections de novembre, a rapporté le New York Times.

Lors de sa rencontre avec ces pasteurs à la Maison Blanche lundi soir, M. Trump a averti que son programme conservateur était en jeu si son parti perdait le scrutin de mi-mandat, selon un enregistrement fourni au quotidien par une personne ayant assisté aux échanges.

Les démocrates "vont annuler tout ce que nous avons fait et ils le feront vite et de manière violente", a-t-il dit. "Ils mettront immédiatement fin à tout".

"Quand vous voyez les antifas", a-t-il ajouté en référence à certains groupuscules d'extrême gauche, "et que vous voyez certains de ces groupes, ce sont des gens violents".

Le New York Times a indiqué que les journalistes avaient été autorisés lundi soir à entendre de brefs propos de Trump devant les pasteurs et qu'il avait parlé d'avortement, de liberté religieuse et de chômage des jeunes.

Mais après le départ des journalistes de la salle, le président a changé de sujet, évoquant les moyens pour les évangélistes d'aider les républicains à gagner en novembre, selon le quotidien.

"Je vous demande juste de sortir et de vous assurer que tous vos gens votent", a dit M. Trump.

"Deux années affreuses"

"Parce que s'ils ne votent pas nous allons avoir deux années affreuses (jusqu'à la présidentielle de 2020, ndlr) et nous allons passer, franchement, par une période très dure parce qu'on n'a qu'une élection. Vous êtes à une élection près de perdre tout ce que vous avez".

La Maison Blanche n'avait pas encore réagi à ces informations, parues dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce n'est pas la première fois que M. Trump met en garde contre des violences si les choses ne vont pas comme il l'entend.

Pendant la campagne électorale de 2016, il a ainsi dit que ses partisans réagiraient probablement par "des émeutes" s'il ne remportait pas la nomination républicaine.