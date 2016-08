Donald Trump rejette le soutien d'un ancien leader du Ku Klux Klan

Monde

Un ancien leader de l'organisation raciste Ku Klux Klan, David Duke, a appelé les électeurs à voter pour Donald Trump à l'élection présidentielle américaine dans un message téléphonique soutenant sa propre candidature au Sénat en Louisiane, ont rapporté des médias lundi. Mais le candidat républicain à la Maison Blanche a répudié le soutien d'un tel personnage, qui l'avait déjà plongé dans l'embarras il y a plusieurs mois. "A moins d'un arrêt immédiat de l'immigration massive, nous deviendrons minoritaires dans notre propre pays", a lancé David Duke dans un message diffusé par téléphone auprès de nombreux électeurs de Louisiane, et mis en ligne par Buzzfeed. "Il est temps de nous défendre et de voter pour Donald Trump comme président, et de voter pour moi, David Duke, au Sénat", poursuit le candidat.

A 66 ans, cet ancien responsable du KKK tente un retour en politique, profitant de l'agitation créée par la candidature de Donald Trump. Il y a six mois, le milliardaire new-yorkais avait tardé à désavouer le soutien apporté publiquement par David Duke, prétendant initialement ne pas savoir qui il était.

Cette fois, l'équipe Trump a immédiatement rejeté l'association à David Duke, figure de l'extrême-droite raciste américaine qui fut candidat malheureux à divers postes politiques dans les années 1980 et 1990. Il siégea trois ans à l'assemblée locale de Louisiane de 1989 à 1992.

"C'est tout-à-fait inquiétant", a dit une porte-parole, Katrina Pierson, sur CNN. "L'équipe Trump ne sait rien de la campagne de David Duke, et nous avons désavoué David Duke et ne cautionnons aucune de ses activités". Mais Hillary Clinton entend continuer à associer Donald Trump à David Duke pour persuader les électeurs que son adversaire est un raciste patenté.

"Je voulais en parler au grand jour et montrer aux gens que David Duke soutient Donald Trump, alors qu'il est un ancien +Grand wizard+ du Ku Klux Klan", a-t-elle dit lors d'une réception privée de levée de fonds à Easthampton (New York), en utilisant l'ancien titre formel de David Duke au sein du groupe.