Donald Trump s'apprête à retrouver samedi ses plus fervents partisans lors d'un rassemblement en Pennsylvanie aux allures de meeting de campagne, pour célébrer les 100 premiers jours d'une présidence marquée par de nombreux revers.

"Les 100 premiers jours de mon administration ont tout simplement été les plus couronnés de succès de toute l'histoire" des Etats-Unis, a déclaré M. Trump dans un message vidéo diffusé par la Maison Blanche. "Je pense que personne n'a fait ce que nous avons été capables de réaliser en 100 jours, nous sommes très heureux", a-t-il déclaré. Mais le 45e président des Etats-Unis, dont l'élection surprise a stupéfié la planète, peine à concrétiser ses promesses de campagne. Notamment la plus emblématique: abroger et remplacer l'"Obamacare", la loi sur l'assurance santé de son prédécesseur. Cette promesse s'est heurtée aux divisions de sa majorité républicaine au Congrès. Le financement d'un mur frontalier avec le Mexique, autre leitmotiv de campagne, a dû être retiré cette semaine du projet de loi de finances pour éviter une crise budgétaire. Quant à sa grande réforme fiscale, dévoilée à la hâte cette semaine pour redorer le bilan symbolique des 100 jours et présentée comme "probablement la plus grande baisse d'impôts de l'histoire", elle a été largement perçue comme un cadeau de plusieurs milliards de dollars aux riches, qui ne fera qu'alourdir la dette du pays.

Depuis son entrée à la Maison Blanche, il a signé des dizaines de décrets pour renverser les mesures de la présidence Barack Obama sur l'industrie ou l'environnement. Des efforts salués par les républicains. Mais son décret le plus retentissant, visant à interdire l'entrée de ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane, a été bloqué deux fois par la justice. Comme pour échapper aux pressions du Bureau ovale, le milliardaire républicain a prévu de retrouver samedi soir ses partisans à Harrisburg, en Pennsylvanie, l'un des Etats qui lui a permis de l'emporter en novembre. Il a tweeté samedi y attendre une "grande foule" et une "grande énergie". Une façon d'oublier, temporairement, les critiques.