Les services de secours ont retrouvé, samedi après-midi, sous les décombres du pont autoroutier qui s'est effondré mardi à Gênes, le corps de la dernière personne signalée comme disparue, rapporte la presse italienne.

Il s'agit d'un homme de 30 ans. Le bilan officiel est donc de 42 victimes. Plus tôt dans la journée, les funérailles nationales ont eu lieu dans un grand hall du parc des expositions de Gênes, en présence des plus hauts responsables de l'Etat et de milliers d'habitants de cette ville portuaire du nord de l'Italie. La moitié des familles des victimes avait toutefois décidé de ne pas participer à la cérémonie, préférant des obsèques privées.

Un conseil des ministres extraordinaire devait par ailleurs se tenir à 15h00 à la préfecture et une conférence de presse d'Autostrade per l'Italia, la société gestionnaire de l'autoroute effondrée, à 16h00.