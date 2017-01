Sept policiers et un passant ont été tués lundi dans une attaque commise avec un véhicule piégé au niveau d'un barrage de sécurité dans la péninsule égyptienne du Sinaï (est), a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Selon le ministère égyptien, les assaillants ont essayé de conduire le véhicule jusqu'au barrage de sécurité, mais la police a ouvert le feu et l'explosion a eu lieu avant qu'il n'atteignent leur objectif.

Les assaillants ont également ouvert le feu avec des lance-grenades en direction du barrage installé près de la ville d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï.

Le ministère précise qu'outre les sept policiers et le passant tués, cinq assaillants ont également trouvé la mort, touchés par les tirs des policiers.

Le quotidien d'Etat al-Ahram a également fait état dans sa version électronique de huit blessés dans l'attaque.

De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à Al-Arish et ses environs et ont été régulièrement revendiqués par Province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe extrémiste Etat islamique (EI).

Des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats, selon le gouvernement.

En novembre, une autre attaque à la voiture piégée a tué huit policiers à un point de contrôle dans le Sinaï.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui a destitué, alors qu'il était chef de l'armée son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi en 2013, mène une sanglante répression contre toute opposition en Egypte, islamiste ou laïque.