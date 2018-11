Un ex-pilote d'El Chapo, devenu un témoin-clé contre le narcotrafiquant mexicain dans son procès à New York, a affirmé mercredi qu'El Chapo avait essayé de le tuer à quatre reprises.

Miguel Angel Martinez, un ex-pilote aujourd'hui sexagénaire qui travaillait comme gérant des affaires de Joaquin Guzman, alias "El Chapo", a raconté avoir tout essayé pour éviter son extradition aux Etats-Unis après son arrestation en 1998, au troisième jour de sa déposition devant un jury fédéral à Brooklyn.

"Lorsque je luttais contre mon extradition, je n'ai jamais mentionné Monsieur Guzman, je ne l'ai jamais volé, jamais trahi (...) et tout ce que j'ai reçu de lui, c'est quatre attaques contre ma personne", a assuré M. Martinez, qui a finalement été extradé en 2001.

Cet ex-ami d'El Chapo a ajouté n'avoir pas voulu témoigner contre celui qui dirigea 25 ans durant le puissant cartel de Sinaloa, de peur d'être à nouveau menacé.

Il a indiqué être désormais protégé par le programme de protection des témoins du gouvernement américain. Mais cela ne l'empêche pas de s'inquiéter. "Je ne peux pas dormir", a-t-il dit, en précisant voir un psychologue pour son anxiété.

M. Martinez a expliqué qu'El Chapo avait essayé de le tuer à trois reprises, à coups de couteau, alors qu'il était détenu dans une prison de Mexico, après qu'il eut témoigné pour les autorités américaines dans un autre procès.

Les premières fois, il a été frappé aux poumons, au pancréas et aux intestins. La troisième fois, il a pris six coups au visage.

La quatrième fois, il était dans une autre prison, à l'isolement. La nuit prévue pour son assassinat, il a entendu des musiciens chanter en boucle une des chansons préférées d'El Chapo, sur le fait qu'il faut vivre intensément car après la mort il ne reste qu'"un peu de terre".

Deux heures après, un tueur essayait de pénétrer dans sa cellule, et y lançait deux grenades. Mais M. Martinez a réussi à se cacher et à en réchapper.

Miguel Angel Martinez a passé presque 10 ans de prison au Mexique et aux Etats-Unis. Après son extradition, il a plaidé coupable et commencé à coopérer avec le gouvernement américain, en échange d'une nouvelle identité et dans l'espoir que les autorités américaines réduiront sa peine initialement fixée à 18 ans de réclusion.

Le procès d'El Chapo se déroule depuis début novembre sous haute surveillance à Brooklyn. Le chef de cartel, qui s'était échappé à deux reprises des prisons mexicaines, risque la perpétuité en cas de condamnation.