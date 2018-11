Monde Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes et que les résultats se font connaître, plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés de ces midterms.

1) Les Républicains gardent la mainmise sur le Sénat mais perdent la Chambre des représentants

Même si les résultats ne sont pas encore définitifs, il est déjà certain que le Sénat restera aux mains des Républicains contrairement à la Chambre des représentants. Un coup dur pour Trump qui risque de voir restreindre sa liberté de mouvement.

2) Un triomphe pour les femmes

Une chose est sûre: ces élections sont historiques pour les femmes aux Etats-Unis. Il y aurait, en 2019, plus de 100 femmes au Congrès, ce qui serait une grande première. Jamais autant de femmes, ni celles issues de minorités, n'ont été élues, surtout du côté démocrate où la colère anti-Trump s'est cristallisée dans un nouveau souffle politique.

3) Tous les grands noms démocrates ont été écartés

Outre son succès dans la conquête de la Chambre des représentants, cette journée électorale a également apporté son lot de mauvaises nouvelles pour le parti de l'ancien président Obama. Ainsi les trois grandes stars démocrates sur lesquelles reposaient de nombreux espoirs ont catégoriquement échoué ce mardi. Beto O'Rourke a perdu au Texas, Stacey Abrams en Géorgie (même si elle refuse de l'admettre) et Andrew Gillum en Floride. Trois candidats qui avaient pourtant un haut potentiel aux yeux du parti mais qui n'ont pas réussi à s'imposer face à leurs rivaux républicains.

4) La course à la présidentielle de 2020 a débuté cette nuit

Les premiers résultats de ces élections 2018 sont à peine tombés ce matin que les uns et les autres commencent déjà à penser aux élections suivantes: celles de 2020. Donald Trump est notamment fier des résultats obtenus aujourd'hui a à l’œil la présidentielle de 2020. Du côté des Démocrates, c'est Joe Biden qui serait favori pour l'investiture démocrate en vue de 2020, selon un sondage. Il se trouve actuellement devant Bernie Sanders qui avait échoué face à Hillary Clinton en 2016.

5) Les Républicains ont gagné les batailles les plus importantes en termes de gouverneurs

Aux Etats-Unis, les midterms sont un avant-goût des présidentielles. Si elles ne sont pas déterminantes, elles peuvent tout de même avoir un impact important sur les élections qui suivent, notamment au niveau des "swing states". Et il est connu que les deux états du genre les plus importants à conquérir sont sans conteste la Floride et l'Ohio. C'est pourquoi les postes de gouverneur dans ces deux parties du pays sont aussi en vue. La bataille pour ces deux Etats a été remportée haut la main par les Républicains.