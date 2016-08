Emmanuel Macron a présenté sa démission à François Hollande

Monde

Le ministre français de l'Economie Emmanuel Macron a présenté sa démission du gouvernement à François Hollande vers 15h ce mardi.

Il en avait fait l'annonce à la mi-journée devant ses collaborateurs, avaient indiqué à l'AFP plusieurs sources à Bercy.

"Il a annoncé à son cabinet et aux directeurs qu'il quittait le gouvernement après avoir présenté sa démission dans l'après-midi au président de la République à l'Elysée", a-t-on ajouté de mêmes sources.

Plusieurs médias français citent une source ou plusieurs proches du ministre de l'Economie qui ont confirmé l'information.

Pour Les Echos: "Emmanuel Macron a décidé de quitter le gouvernement pour se consacrer à son mouvement 'En marche'. Sa lettre à François Hollande est prête depuis l'été. Elle est sur le point d'être rendue publique. Le jeune ministre (trente-huit ans) veut reprendre sa liberté pour s'exprimer sur tous les sujets, construire un projet, développer son mouvement. Et se frayer si possible un chemin pour la présidentielle de 2017. Pour l'instant, il ne saurait être question de candidature."

Emmanuel Macron doit prononcer un discours très attendu ce mercredi devant l'Université d'été du Medef, la fédération patronale française... où il sera encore très certainement fort applaudi. L'homme a récemment confié "ne pas être un socialiste".

Énarque (promotion Senghor 2004) et inspecteur des finances, ancien secrétaire général adjoint et conseiller économique de François Hollande à l'Élysée, M. Macron avait été nommé ministre de l'Économie et du Numérique en août 2014 en remplacement d'Arnaud Montebourg.

Son passage à Bercy fut marqué par l'adoption d'une loi sur "la croissance et l'activité", mais aussi par de nombreuses déclarations dénoncées par une partie de la gauche et une rivalité croissante avec le Premier ministre Manuel Valls, figure comme lui de l'aile réformiste du PS.

En avril, M. Macron a créé le mouvement politique "En Marche". Le 12 juillet, il avait également organisé un meeting à La Mutualité, à Paris, assurant devant quelque 3.500 partisans qu'il comptait porter son mouvement "jusqu'à 2017 et jusqu'à la victoire", faisant référence à la prochaine élection présidentielle en France, qui doit avoir lieu dans huit mois.

L'un de ses principaux soutiens, le sénateur-maire de Lyon (centre-est) Gérard Collomb avait déclaré que M. Macron serait "naturellement" candidat à l'Elysée en 2017 si François Hollande, très impopulaire depuis son élection en 2012, ne remontait pas dans les sondages.