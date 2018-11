Le président français Emmanuel Macron a assuré samedi à Donald Trump qu'il oeuvrait pour que l'Europe paye plus pour supporter le coût de la défense du continent dans le cadre de l'Otan, une exigence récurrente du président américain.

"Je vais aussi partager avec le président Trump les propositions faites sur les capacités stratégiques européennes et une Europe qui puisse prendre davantage la part du fardeau commun au sein de l'Otan", a déclaré le président français en accueillant Donald Trump au palais de l'Elysée. "J'apprécie ce que vous dites sur un partage du fardeau, vous connaissez mon point de vue. Nous voulons une Europe forte", a déclaré le président américain, visage fermé.

La question de la défense européenne est un sujet très sensible pour le président américain qui ne cesse de répéter que les Etats-Unis payent trop pour placer une grande partie de l'Europe à l'abri du bouclier militaire américain dans le cadre de l'Otan. Emmanuel Macron lui ne cesse de pousser à une autonomisation de la défense européenne dans le cadre de l'Union européenne.

Donald Trump avait critiqué Emmanuel Macron vendredi soir dans un tweet, lui reprochant de critiquer les Etats-Unis dans le cadre d'un de ses plaidoyers pour la défense européenne. Des critiques que l'Elysée a mis sur le compte d'une incompréhension des propos du président français.

Quels sujets abordés?

"Nous célébrons ici l'amitié entre nos peuples, nos armées et la formidable solidarité qu'il y a eu entre nous, qui sommes parmi les deux plus vieux alliés du monde", a par ailleurs déclaré le président français.

"Nous allons parler de beaucoup de sujets d'intérêts communs: l'Iran, la Syrie, les sujets commerciaux, l'ordre international, y compris les sujets climatiques. Les sujets liés à l'Afrique", a-t-il ajouté.

Si, comme autour de chaque 11 novembre, la ferveur est très forte à Londres et dans les anciens pays de l’Empire britannique où doivent être très rares celles et ceux qui n’arborent pas le traditionnel "poppy" (coquelicot), c’est sans conteste la France qui se sera manifestée le plus pour ce centenaire. Ce samedi, le président français retrouvera également Angela Merkel dans l’après-midi à Rethondes, dans la forêt de Compiègne. Des retrouvailles qui symboliseront l’achèvement de la réconciliation entre les deux pays.

Une "itinérance mémoriale" parasitée

Plus singulièrement le président Macron qui a fait, depuis le début de la semaine de son pèlerinage ou plutôt de son "itinérance mémorielle" sur les principaux lieux de la Grande Guerre, une opération de marketing plus politique pour tenter de redorer son blason. On ne peut pas vraiment parler d’un succès sur ce dernier plan. Sans parler des polémiques suscitées par son éloge de Philippe Pétain, celui de 14-18 s’entend… N’empêche, en rassemblant des dizaines de chefs d’État et de gouvernement pour un Forum de la Paix, ce week-end, tous les regards convergeront vers la France. Ainsi, Brexit ou pas, la Première ministre du Royaume-Uni Theresa May a rejoint vendredi Emmanuel Macron dans la Somme, cadre symbolique de l’alliance alliée d’il y a cent ans, avant de visiter la nécropole franco-britannique de Thiepval. De retour à Paris, Emmanuel Macron y présidera les commémorations de l’Armistice qui s’achèveront par un Forum pour la paix en présence d’une soixantaine de dirigeants mondiaux.

Ce dimanche, a lieu le Forum de Paris sur la paix, à la Grande Halle de la Villette, afin de "rappeler la nécessité de défendre et renforcer le multilatéralisme mondial". Sans Donald Trump, il réunira des États, organisations internationales, ONG, entreprises, syndicats et autres groupes religieux. Par contre, il y retrouvera les présidents Poutine et Erdogan et le Premier ministre canadien Trudeau, la chancelière Merkel et les secrétaires généraux de l’Onu et de l’Otan, Guterres et Stoltenberg. Du côté belge, le Premier ministre Charles Michel assistera aussi à la cérémonie sous l’Arc de Triomphe.