Rien ne va plus pour Emmanuel Macron. Après une rentrée catastrophique marquée par la démission de plusieurs de ses ministres, le locataire de l'Elysée voit sa cote de popularité chuter. Selon le baromètre YougGov pour Le HuffPost et Cnews, Emmanuel Macron perd des plumes en ce début du mois de novembre. En effet, seulement 21% des Français auraient encore une bonne image de son action. Le président chuterait même encore plus dans l'opinion des femmes (seulement 18% ont encore une bonne image de Macron) et dans celle des 35-54 ans (18%).





Il s'agit du pire score jamais réalisé par le locataire de l'Elysée. Même au lendemain de l'affaire Benalla, le président n'avait pas rencontré une telle chute de sa cote de popularité. Un coup dur pour Emmanuel Macron qui vient de remanier son gouvernement souhaitant laisser derrière lui les différentes polémiques de la rentrée. Mais visiblement, ces dernières ont laissé une trace indélébile qu'un remaniement ministériel n'aura pas permis d'effacer.