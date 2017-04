“Un petit coup à droite, un petit coup à gauche... C’est ça, le programme de Monsieur Macron.” La saillie sort de la bouche de François Fillon, et dépeint l’ovni présidentiable de cette élection : Emmanuel Macron.

Pour ses détracteurs, il est le candidat de la bulle médiatique, du capital et de Rotschild, de la mondialisation, de l'entrepreunariat. Le gendre trop parfait que pour être sincère. Le candidat au programme bâti sur d’autres, de l’impossible majorité, le tribun fébrile, le candidat porté aux nues trop vite, trop tôt, par un miracle inexpliqué.

Ses supporters, eux, décèlent en lui la promesse de changement en douceur la plus nouvelle et crédible à droite de la gauche, tant pour l’Hexagone que l’Europe; qu’il n’entend pas quitter mais ajuster. Ils voient en lui le social-démocrate, l’homme brillant, précoce, qui a su le mieux s’adapter à son époque. Le candidat du renouveau, du pragmatisme, celui qui a l’étoffe nécessaire pour voler au-delà du clivage gauche-droite. Celui qui ne renversera pas la table, un élément rasssurant dans une campagne qui a beaucoup inquiété.

C’est donc, assez largement, le second Emmanuel Macron qui a pris le pas sur le premier, hier, faisant du candidat du centre-droit le grand gagnant de ce premier tour avec près de 24% des suffrages. Profitant d'un boulevard de circonstances, il a sans douté pris le visage du vote raisonnable, face à trois rivaux trop radicaux (Mélenchon, Le Pen) ou empêtrés dans les affaires (Fillon).

Il y a certainement plusieurs Emmanuel Macron. L’un empathique, l’autre, plus recourbé à l’intérieur, d’une froide solidité. Macron, en fait, c’est l’homme qui hésite. Quand bien même puisse-t-il mettre toute son implication dans ses projets du moment. L’hybridation de son parcours est à ce titre symptomatique. Fils de médecins élevé à Amiens, dans le Nord, Emmanuel Macron sera très tôt confronté au tiraillement. Entre son amour pour la philosophie, le théâtre, la musique classique, mais aussi le désir plus terre à terre de réussir dans les affaires. Côté coeur, il n’en va pas autrement.





Manette et Brigitte, les deux femmes de sa vie

Sur les bancs, dans les livres, Macron brille. Ses parents l’éduquent sainement, mais ils ne sont pas seuls : la première femme de la vie d’Emmanuel Macron, “Manette”, alias Germaine Noguès, n’est autre que sa grand-mère. Très présente dans la vie de son petit-fils, sa mort en 2013, dans les bras du probable prochain président français, a bouleversé l’homme. La journaliste Anne Fulda, auteure d’un ouvrage sur Macron, croit même savoir que sa mort est à l’origine de la rupture entre François Hollande et Emmanuel Macron, tant le premier aurait manifesté au second une absence d’empathie lorsqu’il lui fit part de la disparition de Manette...

Si sa grand-mère fut la première femme de sa vie, la deuxième, jamais loin de son homme et qui occupa un rôle central dans la campagne de son époux, il la recontrera très tôt aussi. Elle s’appelle Brigitte Trogneux, et elle est professeure de français, au Lycée jésuite La Providence d’Amiens. Elle y donne aussi des ateliers théâtre où, dès 15 ans, un certain Emmanuel Macron vient faire germer son éloquence. Il tombe éperdument amoureux de celle qui sera aussi sa prof de français. Il a 17 ans quand il lui déclare sa flamme. Elle en a quarante, est mariée et mère de trois enfants, mais succombe aussi. Scandale chez les Macron. Le jeune homme fera fi de leur avis. Il épouse Brigitte, de 24 ans son aînée, en 2007. Cette poursuite de son instinct et de ses convictions, le candidat Macron ne manque pas d’en faire un argument éléctoral. C’est parce qu’il voulait défendre la cause publique que l’Enarque quitta la sphère financière (il fut contrôleur financier, puis banquier d’affaires chez Rotschild : il participa à l’un des deals les plus colossaux gérés par l’entité : le rachat de Pfizer par Nestlé, pour 9 milliards d’euros,) pour rejoindre le parti socialiste en 2006. Il y fut secrétaire général adjoint puis Ministre de l’Economie du Hollandisme. Un poste dont il démissionna quatre mois plus tard, toujours pour “rester fidèle à mes convictions”, planter un PS moribond et fonder son mouvement, En marche !.

Avec 39 printemps au compteur, Macron n’est pas trop fan du surplace. Pour preuve : il y a un an, sa candidature était inimaginable. Il y a six mois, elle était incertaine. Hier, il fut le grand gagnant du premier tour. Où s’arrêtera-t-il ? Certainement pas à ce 7 mai, où il part, une nouvelle fois, avec les faveurs pour devenir le plus jeune Président de l’histoire de la République française.

Alexis Carantonis