Emmanuel Macron sera le prochain président de la République, sauf grosse gaffe politique de dernière minute.

Marine Le Pen devait le mettre K.-O. lors du débat d’hier soir si elle espérait encore pouvoir renverser la tendance des derniers sondages assurant la nette victoire au leader d’En Marche ! lors du second tour de la présidentielle prévu dimanche.

Il n’en a rien été. Emmanuel Macron a au contraire montré sa maîtrise des dossiers face à une Marine Le Pen trop souvent approximative dans ses propositions au cours d’un débat régulièrement confus et rarement de haut vol.

Ils se coupent fréquemment la parole, parlent en même temps. C’est parfois difficile à suivre. Ce n’est jamais vraiment à la hauteur de l’enjeu : permettre aux Français de se faire une idée définitive sur le programme des deux candidats.

Ce sont des piques, des attaques, des petites phrases, des accusations, et peu de débat de fond. La France méritait mieux. Dommage.

Emmanuel Macron, en tout cas, n’a pas ménagé son adversaire. “Votre stratégie, c’est simplement de dire beaucoup de mensonges”, a asséné à plusieurs reprises l’ancien ministre de l’Économie.

Toute la stratégie d’Emmanuel Macron dans le débat est résumée dans cette phrase, le candidat d’En Marche ! ayant souvent accusé la candidate de dire des “bêtises” et de ne pas connaître ses dossiers.

L’exemple de la vente de SFR à Numericable est éclairant à ce sujet. Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron d’avoir cautionné cette vente. Sauf qu’il n’était pas encore ministre à l’époque de la transaction. Cela n’a pas fait très sérieux. Combien de fois, d’ailleurs, Emmanuel Macron n’a-t-il pas parlé de “bêtises” en évoquant les propos de Marine Le Pen. Elle s’est à l’une ou l’autre énervée face à ce ton professoral : “Arrêtez d’insulter votre adversaire”. Cela n’a pas définitivement calmé Emmanuel Macron.

Lui, justement, c’est le gars sérieux, qui propose des mesures crédibles alors que son adversaire propose par exemple du “grand n’importe quoi” sur l’euro. Marine Le Pen a pour sa part sorti la grosse artillerie contre le candidat de la “mondialisation sauvage”, contre “l’héritier de François Mitterrand”, contre un candidat soutenant “le fondamentalisme islamique”.

C’est souvent des attaques à l’emporte pièce de la part de la candidate du Front National. Quand elle accuse Emmanuel Macron de soutenir le “fondamentalisme islamique”, c’est tiré par les cheveux. À chaque attaque, la réponse d’Emmanuel Macron est structurée. Peut-être trop pour un public qui a dû parfois se perdre entre les longues démonstrations d’Emmanuel Macron et les affirmations réductrices de Marine Le Pen, laissant par exemple entendre que la sortie de la France de l’euro “fera mal à l’Allemagne”. Et sera bien entendu bénéfique pour la France. Ah bon ?

Ce sont trop fréquemment de petites attaques irritantes qui ne font pas avancer le débat. “Faites attention à ce que vous dites”, lance Marine Le Pen lorsqu’Emmanuel Macron évoque les ennuis judiciaires de la présidente du FN.

Marine Le Pen ne cesse d’interrompre Emmanuel Macron lors de sa carte blanche. Cela devient agaçant alors qu’un candidat à la présidence de la République est quand même censé prendre de la hauteur.

Le débat aura sans doute servi à une chose. “Nos concitoyens ont vu ce soir que vous n’avez pas de projet”, a assené Emmanuel Macron. Ou plutôt, Marine Le Pen défend “un projet de peur et de mensonges” qui a aussi nourri Jean-Marie Le Pen.

Marine Le Pen n’aura jamais réussi à mettre réellement en difficultés Emmanuel Macron. Et ça aussi, c’est bien dommage.





LE SCAN D’EMMANUEL MACRON

MOMENTS DE FORCE > Son grand mérite : ne pas avoir commis la faute vers laquelle Le Pen l’a poussé 2h30 durant. Bon sur Whirlpool, meilleur sur l’Europe, excellent sur le budget, où Macron jouait à la maison. Il y a démontré sa responsabilité. “Moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes, je ne leur mens pas. Vous allez soit creuser le déficit, soit augmenter les impôts, soit augmenter la dette.” Sa meilleure punchline ? “Vos électeurs, je les connais, je les respecte. Ils ne méritent pas votre colère.” Mais aussi : “vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez”.

MOMENTS DE FAIBLESSE > A parfois trop infantilisé son opposante, s’adressant à elle comme un professeur. Moyen sur l’agriculteur du Cantal. A trop appuyé sur le bouton de “La France mérite mieux que cela”.

NON-VERBAL > Patient sans être passif, sachant encaisser mais aussi rendre les coups. Le propos d’Emmanuel Macron a été, systématiquement, de se placer au-dessus des attaques de sa rivale, et à la hauteur des Français “qui méritent mieux”, démontant les “mensonges” et “les grosses bêtises” de sa rivale. Son non-verbal était en adéquation… Ci et là, le centriste a toisé sa concurrente, haussant les épaules et faisant les gros yeux comme un papa prenant sa fille en flagrant délit de vol de bonbons dans l’armoire. Pour développer son propos, Macron utilise ses mains, plus que son regard. Recroquevillé sur lui-même durant les charges intempestives de la frontiste, buste ouvert et bras amples lorsqu’il reprend le crachoir. Plus que son interlocutrice, Macron aura cherché le regard de Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn, pour qui une alerte enlèvement aurait pu être émise hier soir. Il a veillé à ne pas trop dodeliner de la tête, tic aperçu au préalable. Mais il a battu sa rivale, constamment dans la destruction du quinquennat passé et dans l’invective capitaliste alors que Macron argumentait sur ses dossiers, mieux maîtrisés. Bémol : Macron n’a pu s’empêcher de renvoyer, par à coups, l’image hautaine qui lui colle aux basques.

TENUE > Costume bleu… marine parfaitement ajusté, cravate assortie. RAS.

TON > Grave, il n’avait “pas envie de rire” de la situation. Son léger cheveu sur la langue n’a pas terni une diction extrêmement claire, pédagogique et posée. Il a veillé à ne pas hausser le ton plus que de raison, et à ne pas (trop) monter dans les aigus (cfr certaines envolées lyriques en meetings). Bien coaché. Définitivement plus présidentiel.

LE SCAN DE MARINE LE PEN

MOMENTS DE FORCE > Son entame de débat, très offensive, aura plu à son camp. Elle attendait le volet terrorisme comme un supporter du Real attend la montée d’un Cristiano Ronaldo ayant débuté sur le banc. Lorsqu’elle a pointé l’arrogance de Macron, thème sur lequel il y a plus au moins unanimité, même chez les macronistes, elle a visé juste. “Vous êtes jeune à l’extérieur, mais vieux à l’intérieur. Vos arguments ont le double de votre âge” fut probablement l’une de ses meilleures punchlines, avec “de toute façon, la France sera dirigée par une femme : moi ou Madame Merkel”. Faute de débat de fond, on se contentera de ça…

MOMENTS DE FAIBLESSE > “Vous vous rendez compte que vous n’êtes pas crédible sur ce sujet-là ?”, à propos de Whirlpool. Le Pen, vu la vacuité des solutions proposées sur place à Amiens, peut se voir retourner le même propos. Loi Macron ? El-Khomri ? Marine Le Pen s’est quelque peu pris les pieds dans le tapis. Encore pire sur l’euro. Ou l’écu. On n’a pas trop compris. Marine Le Pen, catastrophique sur ce point, non plus. Enfin, elle a échappé à un Macron “visiblement agacé” ce triste “Buvez un coup, ça va aller mieux…” Sérieusement, Madame Le Pen ? C’est un débat de second tour, ou Les Héros du Gazon ?

NON-VERBAL > Un verbe de fer, un sourire de velours. La candidate de l’extrême droite a entamé ce débat avec des mots très durs, mais le visage adouci, souriant. Un sourire narquois, condescendant envers son opposant, “l’enfant chéri du système” qui “se soumet”, envers lequel elle a d’emblée été très agressive. La main dans la nuque et les cheveux entre deux idées, le regard droit, sourire sournois, toujours, triturant son bic bleu marine, parfois, Marine Le Pen essayait d’enfouir son agressivité derrière une façade adoucie. Elle n’a pas tenu bien longtemps. La candidate FN a par moments plus emprunté de la poissonnière colérique que de la femme d’État qu’elle aspire à devenir.

TENUE > Blouse d’une couleur très proche de son contradicteur. Bijoux discrets. Rien d’ostentatoire.

TON > C’est révélateur : à aucun moment, Marine Le Pen n’a crié. Pourtant, quelque part, elle l’a fait tout au long du débat, tant elle était dans la recherche du conflit permanent, dans l’agressivité. Elle a plus coupé la parole qu’elle ne fut elle-même coupée. Elle a surtout caché derrière la violence permanente de ses attaques le manque de fond de son argumentaire et de son projet. L’on pensait Madame Le Pen meilleure oratrice…