Et voilà les agents de police des aéroports indiens forcés de passer du "système du large sourire" au "système du sourire suffisant", selon les termes de l'

Et la logique est même poussée plus loin. Le directeur général de la Force centrale de sécurité industrielle (CISF) a déclaré que si les attentats du 11 septembre 2001 avaient eu lieu, c'était à cause "d'une tendance excessive à être amical avec les passagers".

Ce n'est pas la première fois que des policiers indiens reçoivent des instructions qui sortent de l'ordinaire. En juillet dernier, des officiers étaient menacés de suspension s'ils ne perdaient pas de poids, par exemple.