La surprise a viré au cauchemar.





L'histoire date de 2017 mais, pour la première fois, les médias ont publié une vidéo de cet événement tragique. C'est l'Arizona Daily qui a pu se procurer ce lundi le petit film auprès des autorités. Une occasion de rappeler cette histoire rocambolesque.

Dennis Dickey, un agent frontalier américain a, en 2017, brûlé sans le vouloir 20.000 hectares de forêt en Arizona et poussé 200 personnes à quitter leur maison.

Tout a commencé lorsque le-dit agent a eu l'idée d'organiser une fête pour annoncer le sexe de son futur enfant. Afin d'impressionner ses invités, l'homme avait tout prévu : il avait installé une cible à l'extérieur de la propriété sur laquelle on pouvait lire "fille" et "garçon". Le but était de tirer une balle de fusil dans ces cibles pour qu'elles annoncent littéralement la couleur. Sur la vidéo, on peut voir le tir et le dispositif libérer une poudre bleue, signe que l'enfant attendu était un garçon. C'est là que les choses ont mal tourné. La substance, hautement inflammable, s'est très vite répandue dans les alentours. "On remballe", ordonne une voix paniquée dans la vidéo.

Malheureusement, le mal était fait. Les incendies nommés "Sawmill Fire" se sont propagés et ont brûlé de grandes portions de terre. En tout, pas moins de 800 pompiers ont été déployés. Cet incident avait coûté la somme de 8,2 millions de dollars!

Dennis Dickey a été condamné à payer 100.000 dollars plus 500 dollars/mois pendant 20 ans.

"C'est le pire jour de ma vie", avouait le principal intéressé au cours de son procès. Lors cette audience, il est apparu que la substance bleue utilisée par l'agent contenait de la tannerite. "Un explosif qui avait déjà causé plusieurs autres feux de forêts dans l'ouest américain", peut-on lire sur Slate.fr. Raison pour laquelle le tir à la cible - très populaire dans ce genre de fête - était interdit dans la région.