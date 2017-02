François Fillon, empêtré dans les révélations du Canard enchaîné sur emplois présumés fictifs de Penelope Fillon et pour lequel la droite commence à réfléchir à un plan B, a réaffirmé mecredi qu'il "serait candidat à cette présidentielle".

"Quand on choisit d'être candidat à la présidentielle, on ne vient pas se plaindre de la violence des attaques, on les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique et (...) je vais les affronter jusqu'au bout. Je serai candidat à cette présidentielle car je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national", a affirmé le vainqueur de la primaire de la droite, lors d'une visite à Paris au salon des entrepreneurs.