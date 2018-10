Plus que jamais au sommet des ventes avec son dernier livre, le polémiste et essayiste assume le risque de s'autocaricaturer.

Après le carton, en librairies, du "Suicide Français" (500.000 exemplaires écoulés en 2014), le polémiste et écrivain Eric Zemmour remet ça : son dernier ouvrage, non moins alarmiste, "Destin Français", caracole en tête des ventes, toutes catégories confondues, près de trois semaines après sa commercialisation. Il a d'ailleurs détrôné notre compatriote, Amélie Nothomb, et son dernier roman, "Les prénoms épicènes" (du même éditeur). L'essayiste, plus clivant que jamais, et particulièrement radical dans ses prises de parole (le fond de son propos, lui, a peu changé depuis dix ans : il reste 17èmesiècliste, rétif à l'immigration, la féminisation de la société et la globalisation), bénéficie plus que jamais d'un impact majeur auprès d'une partie de la population française... mais pas seulement.

De passage en Suisse, à Genève, il s'est confié à nos confrères du "Temps". Où il réaffirme son anxiété, profonde, quant à l'avenir de la France : "Deux forces inouïes menacent la France aujourd’hui: la mondialisation et la vague démographique islamique. Je le démontre à travers l’histoire : nous vivons aujourd’hui une époque beaucoup plus proche de celle de Charles Martel et des croisades, que de celles de la Révolution française ou de la révolution industrielle sous le Second Empire. Oui, je pense que la France est assiégée et doit être défendue."

Quant à sa présence sur les plateaux télé, où il engendre régulièrement clashes viraux et polémiques tous azimuts, Zemmour assume : "Je sais que je cours le risque de me caricaturer. Pourtant, croyez-le bien, je ne manigance rien. Je ne prépare rien. Je pense en revanche que les émissions grand public sont le cœur de la propagande politiquement correcte. Il faut donc y aller. C’est une bataille pour l’espace public. Je prends un risque calculé, et je le fais en toute sincérité."

Hapsatou Sy, dont Eric Zemmour regrettait il y a peu chez Ardisson que ses parents ne lui aient pas choisi un prénom français comme Corinne, fut la dernière "victime" de ces clashes médiatiques dont Eric Zemmour, enfant médiatique de Laurent Ruquier époque ONPC, entretient le secret.