Une semaine après les élections organisées dans la région séparatiste, remportées de justesse par les indépendantistes, un mouvement est (ré)apparu sur les réseaux sociaux pour mettre sur pied la Tabarnia, qui engloberait géographiquement et phonétiquement les provinces de Barcelone et Tarragone. Le choix de ces deux provinces n'est en outre pas anodin puisqu'il s'agit des deux fiefs électoraux où le mouvement indépendantiste n'a pas atteint la barre des 50 % de vote le 21 décembre dernier.

Sur l'un des comptes Twitter soutenant l'idée, qui a pour vocation de détourner de manière humoristique le mouvement sécessionniste, on recense déjà plus de dix-sept mille suiveurs qui "défendent la volonté claire et majoritaire de Barcelone et de Tarragone de se maintenir en Espagne", mettant en exergue leur "droit de décider".

Les Taberniens proposent ainsi de se séparer de la Catalogne tout en restant liés à Madrid, qu'ils citent en exemple. "La communauté autonome de Madrid est partie intégrante de Castille et constitue l'un des moteurs de l'Espagne." Et de réutiliser à leur compte le slogan des partisans de Carles Puigdemont. "La Catalogne n'est pas l'Espagne" devenant "Barcelone n'est pas la Catalogne".

Si le mouvement est initialement parodique, il a rapidement glané un caractère des plus sérieux en s'appuyant sur des arguments de divers ordres. A l'image de celui délivré par Carla Arrufat, présidente de la Plateforme pour l'Autonomie de Barcelone, qui explique pourque la province qu'elle défend "".

Citant également le désintérêt des entreprises catalanes dans le processus indépendantiste ou une puissance économique réduite en raison de la présence de Gérone et Lleida en Catalogne, le mouvement a récolté 157.000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les comptes à sa gloire fleurissent par ailleurs sur les réseaux sociaux, dénonçant avec humour ou cynisme l'idéologie de M. Puigdemont.

"Si Tabarnia était indépendante, la Sagrada familia aurait été achevée il y a longtemps" peut-on lire sur les comptes concernés, ou encore "la Catalogne subventionnée vit aux crochets de la Tabardia productive".

Les indépendantistes montent au créneau

Sentant poindre une menace, les partisans d'une sécession avec Madrid ont cherché à décrédibiliser le mouvement tabernien, qui n'avait pourtant aucun crédit au départ. Jordi Solé, eurodéputé indépendantiste de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), a par exemple réagi en stigmatisant des "bêtises fanatiques qui promeuvent la fracture sociale" tout en soulignant l'interdiction de créer de nouvelles régions autonomes promulguée dans la Constitution... espagnole. Or, l'article 143 de ladite loi constituante stipule que "les provinces limitrophes ayant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces ayant une entité régionale historique pourront se gouverner eux-mêmes et se constituer en communautés autonomes".

Reste que ce phénomène continue de prendre de l'ampleur et ses partisans de commencer à croire en sa crédible pérennité.