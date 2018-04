Pour sa défense, Mark Zuckerberg a notamment indiqué que ses propres données personnelles avaient été exploitées par Cambridge Analytica, qui est à la base du scandale dans lequel le réseau social est plongé depuis de plusieurs jours.

Il a réaffirmé devant le Congrès américain qu'il n'était pas hostile à une régulation de l'internet et des réseaux sociaux mais qu'il fallait s'assurer que celle-ci ne nuise pas aux petites entreprises du secteur.

"L'importance de l'internet grandit dans le monde et je pense inévitable une certaine forme de régulation", a-t-il indiqué, tout en précisant "je ne pense pas qu'il n'y ait pas besoin de régulation mais il faut faire attention en la mettant en place".

La séance avait tourné un peu en remontrance, avec un Mark Zuckerberg qui tentait de faire bonne figure et d'afficher un certain sang froid, devant des hommes et femmes politiques qui restaient souvent vagues dans leurs questions.

"Facebook est voué à rester. Donc vous avez une obligation. Celle de protéger les données que vous collectez. Le Congrès a le pouvoir de réguler votre business et de vous pénaliser", lui avait lancé pour sa part unmembre du Congrès, vers la fin de la séance.