Pourtant, dès les premiers soubresauts de l'affaire Penelope Fillon ( dont voici les dernières nouvelles ), dévoilée par le Canard Enchaîné , Nicolas Sarkozy a organisé un petit-déjeuner près de l'Assemblée le 25 janvier. Comme l'expliquent nos confrères du Parisien , " pas moins de 53 parlementaires sarkozystes sont réunis pour des retrouvailles organisées par Brice Hortefeux. Le "Penelopegate" vient d'éclater la veille au soir mais la démonstration de force n'a pas été annulée. "

L'un des partisans du candidat à la primaire, éliminé au premier tour, ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit d'évoquer le soi-disant passage dans l'ombre de la politique évoqué par Nicolas Sarkozy à l'heure d'essuyer son camouflet: " Il n'a pas du tout décroché ." Un autre de ses disciples va plus loin en évoquant le ressenti de l'ex-président français face au scandale qui éclabousse François Fillon et sa famille: " Il glousse de plaisir. Il savoure, on le sent qui rigole. [...] Il a toujours dit que Fillon n’était pas quelqu’un de franc. "

De son côté, Nicolas Sarkozy semble convaincu que François Fillon ne pourra pas tenir face aux révélations du Canard Enchaîné . Une nouvelle fois, l'un de ses fidèles se lâche au détour de la rue de Miromesnil (bureau de Nicolas Sarkozy): " Il faut que Fillon dégage, et vite ! ".

En interne se joue la petite musique d'un retour de l'ancien président dans la course à la présidence de la République française, bien que sa garde rapprochée balaie cette idée d'un revers de la main. " Il a été battu, c'est fini ! ".