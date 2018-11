D’Arthur à Zara Larssonn en passant par Bérénice Béjot ou Michel Hazanavicius, la planète people s’est donnée rendez-vous à Disneyland Paris pour souffler les 90 bougies d’anniversaire de la célèbre souris

Ce week-end, Disneyland Paris fêtait les 90 ans de Mickey et donnait ainsi le coup d’envoi d’une saison de Noël consacrée à la souris aux grandes oreilles (dossier complet dans votre Dh Mag de samedi). Apparu pour la toute première fois dans le dessin animé Steamboat Willie le 18 novembre 1928, Mickey Mouse est aujourd’hui devenu une véritable icône de la pop culture. Et parmi les convives de ce festin d’anniversaire, une kyrielle de stars avait fait le déplacement. A commencer par les animateurs télé Arthur et Alessandra Sublet, les comédiens Alice Belaïdi, Kaya Scodelario, Frédéric Chau et Bérénice Bejo mais aussi le réalisateur Michel Hazanavicius (The Artist), la danseuse étoile Dorothée Gilbert, la créatrice Chantal Thomas, le footballeur Peter Crouch ou encore les mannequins Thylane Blondeau, Natasha Poly et Natalia Vodianova.

La Belgique aussi représentée

En plus des célébrités présentes, d’autres personnalités ont tenu à féliciter Mickey par Facetime. Comme les champions du monde de football Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba et Ousmane Dembélé, ainsi que le joueur brésilien Neymar Jr. Le milieu de la mode s’est aussi pris au jeu. En effet, les mannequins Lily Aldrige, Alessandra Ambrosio et Toni Garrn lui ont aussi adressé leurs vœux. Sans oublier le tennisman espagnol Rafael Nadal, le comédien Mena Massoud ou encore l’actrice Salma Hayek qui prouvent une fois de plus que Mickey Mouse est une star planétaire. Même quelques people belges, comme les animateurs Benjamin Deceuninck, Elodie De Sélys et Thomas Van Hamme, étaient de la partie au parc Disneyland Paris (leurs interviews seront à lire dans le DH Mag de samedi).

Cerise sur le gâteau

Samedi soir, les convives du parc ont eu droit à la blogueuse la plus influente au monde en entrée. Chiara Ferragni a en effet défilé dans La Parade de Noël Disney avant de rejoindre Mickey au pied de l’immense sapin pour l’illuminer. La chanteuse suédoise Zara Larsson est ensuite montée sur la scène du spectacle Surprise pour Mickey pour lui souhaiter un bon anniversaire en chansons. Et pour le dessert, Pierre Hermé en personne (alias le Picasso de la Pâtisserie) lui a dédié « un gâteau à son image, gourmand et acidulé ». « Inspiré par l’énergie et l’enthousiasme de Mickey, le Chef Pâtissier Pierre Hermé a choisi de revisiter un classique de la pâtisserie avec un fruit de saison et apprécié de tous : le citron, apprend-on de Disney qui a jumelé cette initiative avec des associations caritatives donnant l’opportunité aux enfants de participer à un atelier de cuisine avec le chef renommé français. Cette Mickey Zest Party par Pierre Hermé (disponible à la dégustation dans certains restaurants du parc jusqu’au 6 janvier, Ndlr.) est une déclinaison de la célèbre tarte au citron meringuée, qui se compose d’un fond de tarte sablée dont la forme reprend les fameux cercles iconiques de Mickey, d’une crème citron & zestes de citron confit, des morceaux de meringue moelleuse au citron jaune et de deux cercles de chocolat (noir et purée de fraise). » Ou quand Mickey se mange aussi.