"Mes amis, ils croyaient nous avoir torpillés, ils pensaient nous avoir abattus, et vous êtes là, plus de 15.000!", a déclaré François Fillon lors de son discours à l'occasion de son grand rassemblement dimanche à Paris.

Le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a ensuite évoqué son épouse, ciblée par une affaire d'emplois présumés fictifs. "J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au crédit agricole."

"Devant 15.000 témoins, je veux dire à Penelope que je l'aime. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter aux loups", a ajouté François Fillon.

"A trois mois de la présidentielle, comme par hasard, on construit un scandale. A travers Penelope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien (...) Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique."

"Je fais le serment de donner tout ce qu'un patriote peut donner à son pays: ma détermination, ma volonté de vaincre. En retour, avancez la tête haute et ne cédez à aucune intimidation", a poursuivi M. Fillon. "Ne lâchez aucune de vos valeurs, soyez plus grands que ceux qui nous mitraillent."

"Il fallait ce rassemblement pour rappeler à ceux qui nous jugent et nous attaquent de quel bois nous sommes faits", a encore souligné François Fillon. "Je viens de loin, et on ne m'intimidera pas."