Le constructeur américain de véhicules Ford a annoncé vendredi procéder à un rappel de 874.000 véhicules aux Etats-Unis et au Canada en raison de risques d'incendie affectant deux modèles de la marque. Les véhicules en question sont certains modèles de pick-up F-150 et Super Duty, fabriqués aux Etats-Unis entre 2014 et 2018 et équipés d'un système de chauffe-moteur.

Le rappel total est de 874.000 voitures, 410.289 aux Etats-Unis et 463.793 au Canada, a précisé le groupe basé dans le Michigan.

Le risque, d'après le constructeur, est la corrosion et l'endommagement du chauffe-moteur en raison de risques d'intrusion d'eau et de matières contaminantes à travers le câble d'alimentation.

Le constructeur affirme qu'à sa connaissance, trois incendies se sont déclarés sur certains de ces véhicules mais qu'aucun accident et aucun blessé ne sont à déplorer à ce jour.

Le danger se présente uniquement lorsque le véhicule est stationné et que le câble d'alimentation du chauffe-moteur est branché sur une prise de courant, a précisé le groupe.