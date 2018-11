La socialiste est devenue la plus jeune élue du Congrès américain en obtenant un siège à la Chambre des représentants à 29 ans. Dans les colones du New York Times, elle confie "qu'elle n'a actuellement pas les moyens de déménager à Washington, et doit donc attendre que son premier salaire d'élue soit versé en janvier".



Si cette ancienne serveuse, qui travaillait dans un bar de New-York, a économisé pendant quelques mois, elle explique avoir "trois mois sans salaire avant d'être membre du Congrès" et insiste "Comment est-ce que je trouve un appartement? Ce sont des questions de la vie réelle et quotidienne."

Alors que les prix des appartements à Washington sont parmi les plus élevés du pays, Fox News a repris cette interview afin de commenter les problèmes financiers de l'élue socialiste.

Visiblement très amusés de la situation, les invités de la chaîne de télé américaine ont évoqué "une brillante stratégie politique car elle va dans le sens de son électorat".

Après l'émission, Ocasio-Cortez a critiqué les commentaires des journalistes sur Twitter: "C'est bizarre de voir des présentateurs qui gagnent des millions se moquer de la crise du logement aux États-Unis."





Sur Fox News, le socialisme d'Ocasio-Cortez est généralement comparé à Cuba ou au Venezuela, alors que les revendications de la jeune élue sont simplement l'assurance maladie et l'éducation supérieure gratuites.