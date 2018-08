Un enfant de 12 ans s'est noyé dans la Loire, au niveau des départements du Cher et de la Nièvre, dimanche, après avoir été emporté par le fleuve, rapportent plusieurs médias français.

Son corps a été retrouvé 500 mètres plus loin. Le garçon pique-niquait avec sa famille à Port-Conscience, sur la commune de Jouet-sur-l'Aubois (Cher). Vers 12h00, il est allé se baigner avec son frère, puis s'est éloigné, a perdu pied et a coulé. D'après la gendarmerie de Bourges, il est certainement tombé dans un "trou d'eau" et a été emmené dans le fond.

La baignade n'était pas interdite à l'endroit où le garçon et son frère se baignaient, a ajouté la gendarmerie, précisant que les enfants étaient sous la responsabilité de leurs parents.

Des plongeurs, aidés d'un hélicoptère, ont alors entamé des recherches dans les eaux de La Loire, à cheval sur les départements du Cher et de la Nièvre. L'enfant a finalement été retrouvé vers 15h30 à 500 mètres du lieu du drame par un hélicoptère de la gendarmerie, sur la commune de Marseilles-lès-Aubigny (Cher). Un massage cardiaque a été pratiqué, en vain.