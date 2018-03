L'individu aurait abattu le passager d'une voiture avant de se rendre dans un supermarché où il a fait deux morts et plusieurs blessés... avant de prendre un gendarme en otage. Selon BFM TV, il réclamerait la libération de Salah Abdeslam.



Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme "a pénétré vers 11H dans ce supermarché Super U et des coups de feu ont été entendus". Un témoin a déclaré que l'auteur des coups de feu avait crié "Allah Akbar" en entrant dans le supermarché, indique-t-on de source proche du dossier. Âgé de 25 ans, l'individu serait de nationalité marocaine et suivi pour radicalisation, selon des sources proches de l'enquête citées par l'AFP. Il se revendique de Daech.

L'antenne toulousaine du GIGN est déployée sur les lieux de la prise d'otages. Des négociations sont en cours. La mère et la soeur du forcené sont d'ailleurs sur place.

Selon LCI, deux morts sont à déplorer dans le supermarché. "Nous vivons un drame" confirme Eric Menassi, maire de Trèbes, à nos confrères de BFM TV. Le boucher du supermarché aurait été tué, rapporte La Dépêche du midi.



Ce dernier confirme également que les clients et les salariés du supermarché sont sortis du bâtiment et qu'il ne reste à l'intérieur que le preneur d'otages en compagnie d'un officier de gendarmerie.





Le ministre de l'Intérieur annonce qu'il se rend sur les lieux, tandis que la section antiterroriste du parquet de Paris se saisit des faits. De son côté, le premier ministre Edouard Philippe qui s'est exprimé vers 12h50 n'a confirmé aucun bilan mais a toutefois précisé que l'opération était toujours en cours.

Avant la prise d'otages, un groupe de CRS visé et un automobiliste abattu

D'après Le Figaro, le supposé même homme s'en est d'abord pris à un groupe de quatre CRS qui rentrait d'un footing. L'un des quatre CRS a été touché par balle à l'épaule, et a directement été transporté à l'hôpital rapporte le média français. Cinq coups de feu auraient été tirés au total. L'individu a ensuite pris la fuite en braquant une voiture, selon BFM TV. Il aurait abattu le passager de cette voiture et grièvement blessé son conducteur avant de prendre la direction du Super U où il s'est barricadé.