Francis Lalanne tacle le président français.

"J’ai toujours été pour un paradigme à l’opposé du collectivisme ou du socialisme libéral", confesse celui qui a créé avec Jean-Marc Governatori le mouvement Alliance Écologiste Indépendante en 2009. "Si on remarque une montée du populisme aujourd’hui, c’est parce qu’il n’y a plus de déséquilibre. On est arrivé dans un monde où le social libéralisme a totalement écrasé le pole démocratique. Du coup, chaque citoyen a besoin de retrouver son identité et il va alors la greffer dans le paradigme populiste."

Celui qui a fondé la banque d’échange ("un système qui permet aux gens d’échanger des compétences et des produits pour augmenter leur pouvoir d’achat en diminuant leur vouloir d’achat") fustige alors le président français actuel. "C’est Macron qui a donné le coup de grâce de ce pole démocratique. Il s’était déjà anéanti lui-même mais il a parachevé un mouvement politique qui s’est mis en branle depuis un moment et qui a supprimé le débat. Il n’y a plus de révolution possible. C’est ce que j’appelle la trahison des élites. Plutôt que de se redéfinir, se repenser et récréer l’avenir, elles ne veulent pas sortir de leur zone de confort. C’est pourquoi le populisme va s’emparer de l’Europe."