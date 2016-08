Fusillade à Orlando: les blessés de la tuerie se voient offrir les frais d'hôpitaux

Monde

Les personnes blessées lors de la fusillade dans une boîte de nuit gay à Orlando (Floride, sud-est) le 12 juin n'auront aucune facture médicale à payer, ont annoncé jeudi les deux hôpitaux qui les ont soignés.

Cette attaque qui a fait 49 morts et 53 blessés "a été une horrible tragédie pour les victimes, leurs familles et toute notre communauté", a indiqué dans un communiqué David Strong, le PDG du groupe Orlando Health, qui exploite notamment le centre hospitalier où ont été traitées la plupart des blessés.

Neuf des victimes sont décédées après avoir été admises dans cet hôpital.

"Durant cette période difficile de nombreuses organisations, de nombreuses personnes et associations caritatives se sont manifestées pour nous apporter leur soutien. C'est simplement notre manière de prolonger cette bonté", a-t-il ajouté.

Le groupe Orlando Health cherchera à se faire rembourser les dépenses par d'autres moyens, en faisant par exemple appel à des fonds fédéraux, à des assurances ou à des programmes de santé.

"Le total des frais non remboursés pourrait dépasser les 5 millions de dollars", a précisé l'institution dans la déclaration.

De la même manière, Florida Hospital, qui a traité une douzaine de blessés, a fait savoir qu'il n'enverrait pas non plus de facture aux patients, et il ne cherchera même pas à obtenir de remboursements auprès des assurances de santé.

Ce second établissement estime le coût des traitements qu'il a administrés à 525.000 dollars.