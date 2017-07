Cette fois, ça y est. Après plus de dix-huit mois de discussions houleuses, de reports et de blocages, le vote de la nouvelle loi sur la garde à vue se fera enfin ce jeudi en séance plénière au Parlement. CDH et Sp.a ont rejoint la majorité, comme on vous le disait déjà le week-end dernier.

PS, Defi et Ecolo pourraient de leur côté tenter de bloquer l’adoption de cette loi, en réclamant des amendements ce jeudi au Parlement. Mais au MR on prévient déjà, par la voix du chef de groupe Denis Ducarme, qu’il est hors de question de céder aux demandes des trois partis ce jeudi.

"On entend tout et n’importe quoi depuis quelques jours comme réactions à cette nouvelle loi qui permettra de prolonger la garde à vue de 24 à 48 heures pour tous les suspects, toutes catégories confondues. On nous a même lancé qu’on était devenus raisonnables, en faisant ainsi croire qu’on aurait subitement changé d’avis puisqu’on demandait au départ un prolongement de la garde à vue à 72 heures pour les affaires liées au terrorisme. Venant de la part de membres du PS, de Défi ou d’Ecolo qui n’ont rien proposé d’autre qu’un statu quo, c’est assez fort", s’exclame Denis Ducarme.

Pour le chef de groupe MR, s’accorder sur une loi fixant la garde à vue à 48 heures pour tout le monde et non uniquement les terroristes, c’est plutôt faire preuve d’ouverture. "Nous avons tenu compte de l’avis des acteurs concernés par ce grand changement. Le collège des procureurs généraux, le procureur fédéral, les juges, etc. Nous allons enfin entrer dans la moyenne européenne. Je rappelle qu’en Italie, le délai de garde à vue est de 96 heures ! Vingt-quatre, c’était beaucoup trop court", insiste Denis Ducarme.

On le sait, par le passé, ce délai de 24 heures a déjà causé des soucis, des juges se voyant dans l’obligation de remettre en liberté des suspects, faute de temps disponible pour les interroger, etc. En doublant ce délai, cela ne devrait plus arriver.