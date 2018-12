Les forces de l'ordre françaises ont placé samedi matin 34 personnes en garde à vue de façon "préventive" lors de leur arrivée à Paris, ont annoncé plusieurs médias français.

La police aurait retrouvé sur eux du métariel pouvant servir à commettre des violences, selon BFMTV. Les personnes interpellées, principalement des jeunes, ont été placés préventivement en garde à vue sur l'infraction de "groupement en vue de commettre violences et dégradations", précisent encore les médias.

Fuite d'une partie du dispositif de sécurité en vue de la mobilisation en France

278 interpellations avant le début de la mobilisation

Quelque 278 personnes ont été interpellées samedi à Paris avant 08H40 et le début de la mobilisation à haut risque des "gilets jaunes", a indiqué la préfecture de police.

Les autorités qui craignent de voir se reproduire dans Paris les scènes d'émeute urbaine ont renforcé les contrôles dans les gares et pratiquent la fouille systématique aux abords des lieux de manifestation.

Le dispositif de sécurité a partiellement fuité

Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des "gilets jaunes" a fuité sur internet, a confirmé samedi à l'AFP la préfecture de police, précisant que le procureur avait été saisi. "Une note de service de la DSPAP (Direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération) relative au dispositif a été divulguée sur internet. Il s'agit d'une note technique qui fait l'objet d'une large diffusion", a précisé cette source.

Selon cette même source, cette note ne concerne "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire".

"Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable" et précisant que le procureur avait été saisi.

Partout dans l'Hexagone, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été décrétées, notamment à Paris où les scènes de guérilla urbaine du week-end dernier ont stupéfié le pays et l'étranger. 89.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8.000 à Paris, pour éviter de tels débordements.