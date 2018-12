L'Apple Store Sainte-Catherine a été dévalisé par de nombreux pillards. La scène filmée par de nombreux passants montre des casseurs attaquer les vitres du magasin qui, une fois à l'intérieur, prennent tout ce qu'ils trouvent.





Pour rappel, les produits Apple ne peuvent plus être activés une fois déclaré volé et ne sont plus éligible au support technique.