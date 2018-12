Le président français Emmanuel Macron a demandé mercredi "aux forces politiques et syndicales, au patronat de lancer un appel clair et explicite au calme", a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, visant le risque de violences ce week-end liées à la crise des "gilets jaunes".

"Le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique mais à la République", a ajouté M. Griveaux, citant le chef de l'Etat, à l'issue du Conseil des ministres et au lendemain des annonces visant à apaiser la colère des manifestants.

Emmanuel Macron "a insisté sur le fait que certains aujourd'hui ne poursuivent qu'un seul et même objectif: attaquer la République", a souligné M. Griveaux. Le chef de l'Etat a également dénoncé "le silence coupable et l'opportunisme de ceux qui se livrent à ces comportements". "Dans ce contexte il en a appelé à la mobilisation de chacun des membres du gouvernement. Mais il a également appelé au sens des responsabilités de toutes nos parties prenantes, et le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain", a insisté M. Griveaux.

Relancé pour savoir si M. Macron visait des responsables politiques en particulier, le porte-parole du gouvernement a déclaré: "Ceux qui font preuve de cynisme, d'opportunisme, je crois, se dévoilent jour après jour sur les plateaux de télévision et à vos micros. Il est donc inutile de les nommer. Ils se reconnaîtront."

L'exécutif se déployait mercredi à l'Assemblée et dans les médias pour défendre ses mesures visant à apaiser la crise des "gilets jaunes", alors que se profile le risque d'un nouveau week-end de violences.