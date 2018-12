Le troisième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, a donné lieu depuis le début de matinée à Paris à de nouvelles échauffourées avec les forces de l'ordre près de l'Arc de Triomphe nimbé de gaz lacrymogène.

La troisième journée de mobilisation nationale des "gilets jaunes" réunissait quelque 75.000 manifestants samedi à 15H00 dans toute la France, selon un bilan du ministère de l'Intérieur.

"200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées. 1.500 perturbateurs à l'extérieur du périmètre venus pour en découdre", a dénoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner tandis que son secrétaire d'État Laurent Nunez évoquait sur BFMTV "3.000" casseurs aux abords de la place de l'Étoile.

65 personnes dont 11 membres des forces de l'ordre ont été blessées samedi à Paris dans des violences survenues lors de la journée de mobilisation des "gilets jaunes", selon un bilan établi par la préfecture de police de Paris à 16H00. Ce bilan provisoire est déjà bien plus lourd que celui de la précédente mobilisation à Paris le 24 novembre pendant laquelle 24 personnes avaient été blessées, dont 5 parmi les forces de l'ordre.

158 interpellations

La préfecture a fait également état de 158 interpellations en milieu d'après-midi, soit davantage que pendant l'ensemble du précédent rassemblement parisien le 24 novembre, où 103 personnes avaient été arrêtées.

Si depuis le début de la matinée, les échauffourées se sont concentrées autour de l'Arc de Triomphe, elles ont ensuite essaimé dans d'autres secteurs de la capitale, comme la rue de Rivoli ou le boulevard Haussmann où des véhicules ont été incendiées, des barricades érigées par des manifestants aux prises avec les forces de l'ordre, selon des journalistes de l'AFP.

"On constate de plus en plus de groupes très déterminés qui se disséminent dans Paris et commettent des troubles à l'ordre public", a déclaré la porte-parole de la préfecture de police de Paris, Johanna Primevert sur BFMTV.

Elle a pointé la responsabilité de "gens très organisés" déterminés à "aller à l'affrontement" avec les forces de l'ordre.

Suivez le direct de Brut :

Rémy Buisine, journaliste français pour le média Brut, qui était présent vendredi lors des débordements à Bruxelles dans le cadre de la manifestation des "gilets jaunes", est, ce samedi, dans la capitale française pour filmer la situation.

65 blessés à Paris dont 11 chez les forces de l'ordre

La première journée nationale d'action le 17 novembre avait rassemblé 282.000 personnes, et la deuxième 106.000, dont 8.000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Dès 8H45, des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur le haut de l'avenue, près de la place de l'Étoile, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes.

En fin de matinée, les échauffourées se concentraient toujours au pied de l'Arc de triomphe, plongé dans un nuage de gaz lacrymogène, a constaté une journaliste de l'AFP. Les forces de l'ordre faisaient usage de canons à eau contre les manifestants, pour certains encagoulés et masqués.

Avenue des Ternes, un manifestant a été arrêté par des policiers en civil qui avaient revêtu des gilets jaunes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plusieurs d'entre eux ont lancé des pavés sur des camions de gendarmes mobiles avenue de la Grande armée, où presque tous les commerces sont fermés.

"Compte tenu des incidents en cours à Paris", le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'il se rendrait vers midi à la préfecture de police de Paris.

© AP



Chantal, 61 ans, retraitée des Yvelines, évite de s'approcher des accrochages: "On nous a dit qu'il y avait les casseurs devant". Pour elle, "il faut qu'il (Macron) descende de son piedestal, qu'il comprenne que le problème c'est pas la taxe, c'est le pouvoir d'achat. Tous les mois je dois piocher dans mon livret d'épargne".

Dans un groupe de manifestants venus de Haute-Loire, de Bretagne et de l'Aisne, beaucoup de disaient déçus de ne pas pouvoir manifester normalement avec les heurts qui ont débuté très vite.

D'autres manifestants s'employaient à éteindre les feux de poubelles, a constaté l'AFP.

"Il y a une volonté de casse et ça discrédite un combat légitime qu'exprimaient beaucoup de gilets jaunes", a déclaré sur LCI la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Quelques centaines de personnes s'étaient retrouvées dès 8H00 au pied de l'arc de Triomphe, bien avant l'heure prévue du rassemblement à 14H00.

Fermée à la circulation, l'avenue était emplie de camions de CRS et l'accès des piétons était soumis à des fouilles.

© AFP



Le dispositif policier pourrait mobiliser environ 5.000 membres des forces mobiles dans la capitale, où est également prévue une manifestation de la CGT.

"Notre responsabilité est de faire en sorte que tout se passe au mieux", a affirmé avant les incidents le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, en déplacement sur els Champs-Élysées. Par crainte d'incidents, des panneaux de bois ont été apposés sur certaines vitrines.

Le 24 novembre, la manifestation parisienne avait pris une tournure violente et 103 personnes avaient été interpellées.

M. Castaner a également souhaité que la contestation "se structure" afin qu'un dialogue puisse s'établir.

"Il s'agit d'abord d'entendre les demandes qui sont très différentes, parfois d'un gilet jaune à un autre", a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur LCI.

Vendredi, une réunion à Matignon n'a réuni que deux "gilets jaunes" et a tourné au fiasco.

© AFP



"Colère légitime"

Quinze jours après l'acte de naissance des "gilets jaunes", les autorités guettent avec attention l'ampleur de cette ,nouvelle mobilisation. La première journée nationale, le 17 novembre, avait réuni 282.000 personnes, et la deuxième 106.000, dont 8.000 à Paris.

Malgré l'annonce par le chef de l'État Emmanuel Macron de prochaines mesures pour répondre à la "colère légitime" des manifestants, le mouvement qui a essaimé hors de tout cadre syndical ou politique montre encore des signes de dynamisme.

La pétition lancée par une des figures des "gilets jaunes" "pour une baisse des prix du carburant" a dépassé le million de signataires et la mobilisation reste soutenue par une grande majorité de Français, selon les sondages.

Le 24 novembre, la manifestation parisienne avait pris une tournure violente, avec jets de pavé auxquels les forces de l'ordre avaient répliqué avec des gaz lacrymogène. 103 personnes avaient au total été interpellées.

"Nous savons que l'ultra-gauche et l'ultra-droite (...) se mobilisent pour venir une nouvelle fois casser", avait affirmé jeudi M. Castaner.

Malgré ces tensions, le mouvement continue d'engranger des soutiens très divers.

© AP



Trois collectifs de banlieue appellent ainsi à se joindre samedi aux "gilets jaunes" à Paris pour défendre les "quartiers populaires".

Du côté de l'ultradroite, l'Action française a indiqué à l'AFP attendre au moins 300 sympathisants sur les Champs-Élysées tandis que le groupuscule identitaire "Le Bastion Social" invite ses "adhérents" à se rendre dans la capitale.

Un "rassemblement des artistes" est par ailleurs prévu devant la salle de l'Olympia à 14H00, à l'initiative de l'humoriste Gérald Dahan.

Ailleurs en France, les "gilets jaunes" invitent leurs soutiens à de nombreuses actions contre les institutions, en murant les centres des impôts ou en "aveuglant" les radars.

Des manifestations et blocages sont également prévus dans plusieurs villes comme à Bordeaux, Agen, Toulouse ou encore à Pau.

La colère, initialement tournée contre les prix du carburant avant de s'étendre au pouvoir d'achat, reste particulièrement vive à la Réunion où la ministre des Outre-mer Annick Girardin a dû être exfiltrée par son service d'ordre vendredi.

© AFP