La scène a été filmée à Bailleul, à la frontière franco-belge. On y voit les policiers dégonfler les pneus du fauteuil roulant d’une personne à mobilité réduite. La vidéo a été postée sur Facebook dans un groupe.

La Voix du Nord a contacté la police et certains gilets jaunes afin d'éclaircir cette situation. La police a souligné que l'individu était extrêmement agité et était présent, visiblement en état d'ébriété, dans un rond-point à Bailleul. "On a été contactés par les gilets jaunes car cette personne était sur la chaussée et perturbait la circulation", a détaillé pour nos confrères de la Voix du Nord le commissaire Félix. "Elle était en état d’ivresse. C’est une personne connue des services de police et ce n’est pas la première fois qu’elle pose des problèmes. On a, à deux reprises, déplacé cette personne de la chaussée. Comme elle est de nouveau revenue sur la chaussée, on a dégonflé ses pneus afin de l’empêcher de partir."

Celui qui a posté la vidéo a, pour sa part, déclaré que la personne à mobilité réduite n'était pas saoule tout en commentant : "Voilà comment les forces de l’ordre respectent les personnes à mobilités réduites. C’est honteux!! À Bailleul (59 Nord)."

Les pompiers sont ensuite arrivés sur place afin d'emmener cette personne.