Douze personnes, dont une famille de neuf membres, ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche en Sicile.

Les corps des neuf personnes de la même famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été retrouvés à Casteldaccia, à l’est de Palerme. Les six autres victimes sont âgées de 32 à 65 ans. La maison de campagne de ces Palermitains a été submergée par les eaux et la boue après le débordement d’une petite rivière, la Milicia, sortie de son lit à la suite de fortes pluies tombées samedi.

Trois autres personnes de la même famille ont réussi à échapper au drame. "J’ai tout perdu, je n’ai plus rien, juste ma fille", a confié l’un des survivants, qui était sorti de la maison avec sa fille. L’homme de 35 ans, Giuseppe Giordano, a perdu son épouse, deux autres enfants, ses parents, son frère et sa sœur.

Un gérant de station-service de 44 ans a également trouvé la mort samedi soir dans la région, à Vicari, en essayant de rejoindre à bord d’une Jeep son lieu de travail où un employé était bloqué. Un homme et une femme d’origine sicilienne vivant en Allemagne sont décédés à bord de leur véhicule de location emporté par un torrent en crue dans la région d’Agrigente.

Des vents violents et de très fortes pluies avaient déjà fait vingt morts cette semaine dans d’autres régions d’Italie.