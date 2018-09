Google a annoncé mardi qu'il allait mettre fin à l'interdiction des publicités concernant les plateformes d'échanges de cryptomonnaies, décidée en mars.

Ce changement de règle interviendra en octobre et concernera les Etats-Unis et le Japon, a annoncé le groupe dans son journal des modifications.

"Les annonceurs devront être certifiés auprès de Google, spécifiquement pour le pays dans lequel ils diffuseront leurs annonces", a indiqué la compagnie, précisant que la demande de certification pourrait être effectuée à partir de l'entrée en vigueur des nouvelles règles.

L'annonce ne concerne que les plateformes d'échanges régulées, mais pas les publicités relatives à des levées de fonds en cryptomonnaies (ICO) qui resteront interdites.

Google revient ainsi en partie sur une interdiction annoncée mi-mars et en vigueur depuis juin, qui avait été également décidée par les réseaux Facebook et Twitter.

En mettant à jour ses règles, Google marche sur les traces de Facebook, le réseau social de Mark Zuckerberg ayant annoncé fin juin le rétablissement de l'autorisation des publicités relatives aux échanges de cryptomonnaies.

Les monnaies virtuelles, dont la première et plus célèbre est le bitcoin, ont beaucoup fait parler d'elles en 2017 alors que leurs valeurs ont explosé. Le cours du bitcoin était ainsi passé d'environ 1.000 dollars à plus de 19.500 dollars en douze mois, avant de s'effondrer début janvier 2018.

Le bitcoin n'a pas particulièrement réagi à l'annonce de Google. Vers 16H40 GMT, il valait 6.403,18 dollars contre 6.626,29 dollars lundi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par Bloomberg.