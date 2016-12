Il n’y a pas à dire, Donald Trump sait s’entourer.

Le dernier en date à rejoindre son équipe est un certain Carl Icahn, inconnu du grand public mais qui est une terreur aimant croiser le fer avec les plus grandes sociétés.

Il s’est ainsi distingué dans plusieurs combats contre des sociétés dont il était actionnaire, comme Netflix ou Apple, afin de les forcer à être plus généreuses avec les actionnaires…

Il ne rejoint pas l’administration en tant que telle mais est tout simplement bombardé conseiller spécial du président élu.

Son boulot consistera à "se débarrasser des régulations destructrices d’emplois qui freinent la croissance économique".

Carl Icahn rejoint ainsi le club des milliardaires entourant le président républicain, qui pèse pour sa part un peu plus de 3,5 milliards de dollars. De quoi faire sourire en son for intérieur Carl Icahn, dont la fortune est bien plus conséquente, de l’ordre de 16 à 17 milliards de dollars.

De quoi en imposer, du moins sur le plan financier, à l’hôte de la Maison-Blanche, qui a d’ailleurs puisé dans le club des milliardaires pour composer son administration.

Il y a ainsi Betsy DeVos, qui va reprendre les rênes de l’Éducation.

Chez les DeVos, on ne connaît pas non plus de fins de mois difficiles. Le couple est à la tête d’une fortune estimée à plus de 5 milliards de dollars, de quoi voir venir.

Les Devos sont d’ailleurs de généreux donateurs traditionnels du Parti républicain, multipliant les chèques pour soutenir la campagne de candicats républicains ou pour renflouer les caisses du Grand Old Party. Les dons se chiffrent à plusieurs millions, ce qui est faisable lorsque l’on jongle avec les milliards.

Wilbur Ross s’est lui aussi montré généreux pour soutenir la cause républicaine. Là encore, les millions ont coulé à flots. Pas de quoi, toutefois, assécher une fortune estimée à 2,9 milliards de dollars. C’est somme toute modeste : il ne serait que la 232e fortune des États-Unis

Le poids des milliardaires aurait pu être encore plus imposant si Trump avait inclus dans son équipe Harold Hamm, dont la fortune est évaluée à 15 milliards de dollars.

Il y a aussi quelques belles fortunes dans l’administration Obama. John Kerry, secrétaire d’État, est à la tête d’une fortune de plus de 100 millions de dollars, via son épouse Teresa Heinz, la veuve de John Heinz, propriétaire de la marque de ketchup. La secrétaire au Commerce Penny Pritzker a quant à elle un patrimoine de plus de 2 milliards de dollars.