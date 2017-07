"Excursion en bateau ! Excursion en bateau ! Départ demain, 9 h du matin. Regardez comme c’est beau ! Vous ne pouvez pas aller là autrement en bateau. Si vous voulez nager ailleurs, c’est possible, on s’arrête où vous voulez." Rafraîchi par une brise légère, le port de Kos grouille de touristes défilant en vélo, en petit train ou en quad. Sous une rangée de palmiers, un bateau de plongée klaxonne. Derrière les anciennes fortifications, les côtes turques se détachent du bleu de la mer Égée. La station balnéaire de Bodrum n’est qu’à vingt minutes en catamaran. "Je viens chaque été depuis onze ans avec mon mari. On attend toujours ces vacances avec impatience !", confie Terry, une touriste anglaise. Pour cette quinquagénaire, Kos est un havre de paix. Pour des milliers d’autres, c’est une porte d’entrée vers l’Europe.

En 2015, année de la crise migratoire, 853.650 personnes ont débarqué sur les cinq îles grecques du Dodécanèse (Kos, Lesbos, Chios, Leros et Samos). Ces chiffres ont drastiquement chuté depuis - 173.561 arrivées en 2016 et… 11.280 cette année - en vertu de l’accord passé entre Bruxelles et Ankara en mars 2016. Pour rappel, ce deal prévoit que les migrants arrivant irrégulièrement en Grèce sont systématiquement refoulés vers la Turquie. Par ailleurs, un mécanisme Syrien contre Syrien a été mis en place : pour un Syrien renvoyé en Turquie, un autre Syrien est envoyé en Europe grâce à un corridor humanitaire. En contrepartie, l’Europe verse trois milliards d’euros à Ankara, promet de délivrer des visas aux Turcs souhaitant circuler dans l’espace Schengen mais aussi de relancer les négociations sur l’adhésion du pays à l’UE.

Si les deux dernières exigences des Turcs n’ont toujours pas été satisfaites, les eurocrates ont eu ce qu’ils voulaient : la route migratoire égéenne est fermée. "L’accord a réussi à casser l’image d’une Europe perméable. Avant, les migrants qui arrivaient en Grèce pouvaient continuer leur route jusqu’au Nord de l’Europe sans problème. Ce n’est plus possible. En fait, le principe de l’accord n’est quasiment pas appliqué : très peu de migrants ont été refoulés vers la Turquie puisque très peu traversent encore la mer", explique Dirk Van den Bulck, commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, tout en contemplant la frontière turque.

À Kos, moins d’une centaine de migrants sont arrivés par la mer depuis le début de l’année. L’île avait connu de violents affrontements en février 2016 lors de la construction d’un hotspot (centre d’enregistrement de migrants que Théo Francken et la DH visitent aujourd’hui). Les habitants craignaient alors que ce centre ne nuise au tourisme. Les chiffres du secteur leur donnent tort : deux fois plus de réservations ont été enregistrées cet été.