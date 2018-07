"Je remercie les autorités grecques ainsi que l'équipe de notre ambassade à Athènes pour leur travail", poursuit M. Reynders.

Des feux de forêt ont fait depuis lundi 79 morts au moins dans la région de l'Attique. Mardi soir, on a appris qu'un touriste belge était décédé mais on restait encore sans nouvelles de trois des cinq compatriotes résidant en Grèce. Les incendies ont également fait plus de 170 blessés.