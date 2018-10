Des rues transformées en piscine, de la grêle à foison et des automobilistes piégés. Telles étaient les conséquences de l'orage dont la ville de Rome a été la cible dimanche soir. En tout, quarante centimètres de grêle sont tombés sur la ville en une demi-heure, paralysant le nord et l'est de la ville.





© AP







Les pompiers ont réalisé quelques 120 interventions sur la soirée, rapporte Le Corriere della Serra. Malgré les nombreux dégâts touchant commerces et bâtiments municipaux, aucun blessé n'est à déplorer. Sept stations de métro ont été fermées pendant la soirée.