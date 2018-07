Les douze enfants piégés avec leur entraîneur dans une grotte du Nord de la Thaïlande, et finalement ramenés à l’air libre cette semaine au terme d’une spectaculaire opération de sauvetage qui a captivé la planète médiatique, reçoivent désormais des invitations de fédérations et de clubs de football à l’étranger pour venir assister à des matchs ou rencontrer leurs idoles. Problème : trois des douze enfants, ainsi que leur entraîneur, Ekkapol Chantwaong, ne pourront pas les honorer. Ils sont apatrides et n’ont pas de passeport.

(...)