Le 27 avril dernier le candidat NDA apprenait que sa mère, Colette Dupont-Aignan, âgée de 96 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait perdu la vie. Quelques heures plus tard, Marine Le Pen annonçait vouloir nommer comme Premier ministre le chef du parti souverainiste si elle était élue le 7 mai au second tour de la présidentielle.

A ce sujet, Stéphane Guillon a déclaré face à la journaliste Audrey Crespo-Mara: "Il a perdu sa maman il y a deux jours donc j'ai respecté ce moment. Je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle: je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme madame Dupont-Aignan."

Le porte parole de Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Jacobelli, a dénoncé les propos de l'humoriste dans un communiqué ce lundi soir. "Jeudi 27 avril, la mère de Nicolas Dupont-Aignan est en effet décédée dans ses bras. Le caractère de cette déclaration suite à un drame familial est profondément abject. [...] Cet humoriste d'opérette, prêt à tout pour défendre un système oligarchique à bout de souffle, érige l'indécence en devoir moral. Jusqu'où iront-ils dans l'ignominie? Jusqu'où feront-ils payer le courage de Nicolas Dupont-Aignan? Je ne souhaite jamais à M. Guillon de vivre de tels moments. Honte à lui."