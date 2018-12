Aucun lien de parenté avec le président des États-Unis, pourtant ses camarades de classe ne se privent pas pour l'ennuyer. "Ils l'insultent, ils le traitent d'idiot, de stupide", raconte Megan Trump, sa mère, au média américain WPVI-TV.

Le jeune adolescent se trouve fort affecté par cette situation. "Il m'a dit qu'il se détestait, et qu'il détestait son nom de famille, poursuit la maman, qu'il se sentait triste en permanence, et qu'il ne voulait plus vivre cela. Pour des parents, c'est effrayant."

Un début de solution est avancé et l'école a accepté de changer le nom de famille de Joshua par celui de son père, Berto.