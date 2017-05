Un co-président de Fox News a démissionné lundi sur fond d'accusations de harcèlement sexuel au sein de la chaîne de télévision, qu'il aurait ignorées et qui ont conduit au départ de son PDG et d'un célèbre présentateur. Bill Shine était devenu co-président de la chaîne d'informations prisée des conservateurs après la démission, fin juillet 2016, de son PDG Roger Ailes, poursuivi en justice par une ancienne présentatrice, Gretchen Carlson, pour harcèlement sexuel.

M. Shine était proche de M. Ailes, qui dément les allégations de Mme Carlson. D'anciens employés accusent M. Shine d'avoir ignoré les plaintes pour harcèlement visant M. Ailes et contribué à un environnement hostile aux femmes, selon le Wall Street Journal. "C'est un jour important pour nous tous chez Fox News", a déclaré dans un communiqué Rupert Murdoch, président de la maison mère 21st Century Fox, en annonçant ce départ. "Bill a joué un immense rôle dans l'édification de Fox News comme la plus grande et la plus importante chaîne du câble de l'histoire de la télévision. Sa contribution à notre chaîne et à notre pays résonnera encore de nombreuses années".

Avant Bill Shine, le présentateur vedette de Fox, Bill O'Reilly, dont l'émission était la plus regardée de la chaîne, elle-même la plus regardée sur le câble, a été remercié fin avril à la suite d'accusations de harcèlement sexuel.

Il devrait toucher quelque 25 millions de dollars d'indemnités de départ, selon plusieurs médias américains.