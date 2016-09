Hillary Clinton explique avoir eu "un vertige"

Monde

Hillary Clinton, qui a eu un malaise aux cérémonies du 11-Septembre dimanche à New York, a expliqué lundi soir sur CNN qu'elle ne s'était pas évanouie mais qu'elle avait été prise d'un "vertige" et avait "perdu l'équilibre". "J'ai eu un vertige et j'ai perdu l'équilibre pendant une minute. Mais une fois à l'intérieur du véhicule, une fois que j'ai pu m'asseoir, que j'ai pu me rafraîchir, j'ai tout de suite commencé à me sentir mieux", a déclaré au téléphone la candidate démocrate à la présidentielle.

Elle a également admis au cours de cet entretien que son médecin lui avait diagnostiqué une pneumonie vendredi et conseillé de prendre un peu de repos, mais qu'elle avait ignoré cet avertissement. "Quand vous êtes quelqu'un d'occupé, d'actif, vous allez de l'avant", a-t-elle expliqué pour justifier sa présence aux commémorations.

L'équipe de la démocrate a annoncé que de nouveaux documents médicaux seraient rendus publics cette semaine, prouvant que Mme Clinton ne souffre d'aucun autre problème médical que la pneumonie. La candidate a dit sur CNN qu'elle reviendrait faire campagne "d'ici deux jours". Son médecin lui a suggéré vendredi de se reposer cinq jours.

D'ici là, le président Barack Obama prendra la parole mardi à Philadelphie pour soutenir la candidature de Mme Clinton, tandis que son mari Bill la remplacera dans un événement organisé mercredi à Las Vegas.