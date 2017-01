Elle commence vraiment bien cette campagne électorale pour les présidentielles en France. Alors le FN continue à trôner en tête des sondages (pour le premier tour), la guerre des boules puantes est lancée. A 87 jours du premier tour, la divulgation du présumé emploi fictif de Madame Fillon a clairement entamé les hostilités. Et, malheureusement serait-on tenté d'écrire, cela ne risque de n'être qu'une première salve. Les casseroles ou présumées telles des un(e)s et des autres vont sortir. Au compte-gouttes. Au moment opportun. Comme pour faire diversion sur les idées. Celles qui sont censées rénover un pays sclérosé et quasi à l'arrêt. Même si nous, Belges, sommes mal placés pour donner des leçons en la matière.

(...)

