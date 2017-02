Le site britannique Daily Mail révèle que Fadi Fawaz a essayé de réveiller la pop star pendant une heure avant d'appeler les secours

Le chanteur George Michael est mort le 25 décembre dernier à l'âge de 53 ans. Il a été retrouvé mort le jour de Noël par son compagnon. "J'étais venu chez lui pour le réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit".

Lorsqu'il a appelé le 999, numéro d'urgence en Grande -Bretagne, la conversation du compagnon de George Michael avec les services d'urgence a été enregistrée et est à présent révélée par le site web anglais. On l'y entend toute la détresse de l'homme qui s'écrie "Il est parti. Il est bleu... Il ne respire plus. Il est rigide." Des mots qui ne faisaient planer aucun doute sur le décès de l'icône pop.

Son amant avait été longuement interrogé par la police afin d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort du chanteur et d'avoir une vision sur ces dernières heures. Fadi Fawaz avait expliqué avoir passé le réveillon avec lui et s'être endormi dans sa voiture. Le jour de Noël, voulant réveiller George Michael, il l'a découvert mort.

Aujourd'hui, rien ne permet de confirmer la thèse du suicide, un temps évoquée. Une série de tests doit encore être menée, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines. Le manager du défunt chanteur, quant à lui, a assuré que George Michael avait été victime d'un arrêt cardiaque.